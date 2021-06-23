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Полмиллиарда рублей получит Псковская область на обеспечение дорожной деятельности

Псковская область получит в этом году 500 млн рублей на обеспечение дорожной деятельности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, средства поступят из резервного фонда правительства России в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Целевое финансирование предназначено для увеличения протяженности дорог регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в том числе улично-дорожной сети городских агломераций.

В настоящее время комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области определяет перечень объектов, на которые будут направлено дополнительное финансирование. Планируется, что в список войдут региональная дорога Шимск — Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе, улица Коммунальная в Пскове и другие. Средства, изначально предназначенные на ремонт этих дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», будут перераспределены на другие объекты. В целом данные средства позволят привести в нормативное состояние около 30 км автомобильных дорог регионального и местного значения, отметили в пресс-службе.

Согласно распоряжению, российские регионы получат от правительства 30 млрд рублей на ремонт дорожной сети. Средства поступят в 84 региона. Они пойдут на приведение в нормативное состояние трасс регионального, межмуниципального и местного значения. Всего на эти средства планируется отремонтировать не менее 2 тысяч километров дорог.