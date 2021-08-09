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Борис Елкин прокомментировал видео с катающимися на досках псковичами на затопленной улице Некрасова

Фото и видео: https://www.instagram.com/pskov_gorod/

И.п. главы администрации Пскова Борис Елкин прокомментировал видео с катающимися на досках псковичами на затопленной улице Некрасова. Видео запись размещена вечером17 августа в аккаунте @pskov_gorod в соцсети Инстаграм.

«Событие на данном видео были 15.08.2021 года. В воскресенье туда оперативно была отправлена специальная служба для откачки воды», - написал Борис Елкин.

15 и 17 августа в Пскове ряд улиц оказался затоплен из-за сильных ливней. Данная проблема 17 августа стала темой встречи губернатора с и.п. главы администрации города.

На улице Некрасова в Пскове находится здания администрации Пскова и Псковской области.