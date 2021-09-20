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Строительство парковочной зоны возле Троицкого собора в Острове закончат до 15 октября

Строительство парковочной зоны возле Троицкого собора в Острове закончат до 15 октября. Площадку, на которой будут парковаться автобусы и такси, уже заасфальтировали, а также построили тротуар для пешеходов.

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

С другой стороны храма заасфальтировали площадку для автобусного павильона. Кроме того, по всему периметру появилось ограждение. Работы ведут рабочие ООО «ДорСтройСервис», пишет газета «Островские вести».

А в микрорайоне «Остров-3» отремонтируют участок дороги от нижнего КПП до поворота на штаб воинской части №35700. Отмечается, что центральный проезд находится в неудовлетворительном состоянии. Работы в этом микрорайоне должны завершить до 15 апреля 2022 года. Предусматривается не только ремонт дорожного полотна, но и устройство тротуаров.

Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Острове занялись благоустройством дворовой территории дома №12 на улице Меркурьева. Этот объект планируют сдать в этом году.