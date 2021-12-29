АвтоМир / Дороги

Согласован эскиз пешеходного моста через реку Пскову

Третье заседание регионального Совета по вопросам охраны культурного наследия провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая мероприятие, Михаил Ведерников поблагодарил всех специалистов за включенность и совместную работу, а также экспертное сопровождение деятельности комитета по охране объектов культурного наследия. «Наша основная задача — выстраивание единой стратегии сохранения и развития культурного наследия Псковской области», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В ходе заседания члены Совета в целом согласовали эскиз пешеходного моста через реку Пскову, который представила директор проектной организации Елена Трошкова. Предполагается возвести однопролетное строение, на котором будут предусмотрены возможности для движения пешеходов и велосипедистов. На строительство моста потребуется до 10 месяцев, расчетная стоимость около 130 млн рублей.

«Мост смотрится идеально, достаточно легкий, нет ничего лишнего, он не диссонирует с ансамблем Псковского кремля», — оценил проект губернатор Михаил Ведерников, но предложил проработать варианты перильных ограждений, чтобы сооружение гармонично вписалось в окружающий ландшафт. Предложение губернатора члены Совета поддержали. Согласование эскизов пройдет в заочном формате.

О проведении противоаварийных работ на монументе «Ледовое побоище» на горе Соколиха рассказал председатель регионального Комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Он отметил, что работы идут по графику, но выявленный объем повреждений конструкций наверху не позволит закончить их досрочно. Следующим этапом станет реставрация монумента, на которую необходимо 7,2 млн рублей. Для изыскания средств предложено обратиться в автономную некоммерческую организацию «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Монумент необходимо привести в нормативное состояние, чтобы во взаимодействии с федеральным центром продолжить работу по благоустройству прилегающей территории, которая уже была начата силами Псковского района», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Также в рамках заседания Совета прозвучал доклад о результатах научно-исследовательской работы по определению атрибутов выдающейся универсальной ценности объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы».