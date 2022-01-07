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МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 м

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области в течение утра и дня сегодня, 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Кроме того, на дорогах сохранится гололедица.

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Как отметили в ведомстве, при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости. Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас», - рекомендовали псковичам.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101, добавили в управлении МЧС.