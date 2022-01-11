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Псковская область ремонтирует дороги с применением инновационных технологий

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дала новый импульс для совершенствования подходов к проведению дорожных работ. Сегодня залогом их качества становится переход на современные технологии, что значительно продлевает срок службы дорог, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Во время проведения ремонта на автодорогах в Пскове и области в 2021 году активно внедрялись передовые практики, доказавшие свою результативность. Для того, чтобы повысить прочность полотна и устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам, использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем.

Кроме того, в числе эффективных решений, реализуемых на региональных дорогах - технология холодного ресайклинга. Так, например, такая технология применялась при ремонте дороги Великие Луки – Усвяты, продолжили в комитете. Технология заключается в том, что отфрезерованное старое покрытие дороги измельчается в крошку. Затем в специальной установке измельченный асфальт смешивается со щебнем разных фракций, цементом и битумной эмульсией. Таким образом, получается асфальтогранулобетон. Он доводится до нужной температуры, доставляется на дорогу и укладывается с помощью асфальтоукладчика.

Мобильная смесительная установка смонтирована в непосредственной близости от объекта. Ею управляют один оператор и два специалиста. Это значительно сокращает затраты подрядчика на транспортировку материалов.

Полученная смесь используется для устройства верхнего слоя основания дороги. По показателям прочности асфальтогранулобетон не уступает обычной асфальтобетонной смеси. К тому же использование старых материалов - это экономичный и экологичный способ ремонта дорог, отметили в профильном комитете.

Кроме того, при ремонте дорожных объектов используется геотекстиль, который позволяет минимизировать растрескивание дорожного покрытия.

Также в целях привлечения внимания водителей транспортных средств, в местах производства ремонтных работ на некоторых автомобильных дорогах общего пользования регионального значения были установлены «Шериф-балки». Приборы имитируют сигнальное устройство патрульного автомобиля ДПС. Устройство подает мигающие световые сигналы красного и синего цветов. Оно автоматически начинает работать в темное время суток при включении искусственного освещения. Установленные инновационные приборы позволяют снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

«Закономерным результатом активного использования современных технологий стало не только увеличение срока службы дорог, но и повышение безопасности дорожного движения», - заключили в дорожном комитете.