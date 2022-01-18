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В Псковской области планируют за год отремонтировать более 200 км дорог

Более 200 км автомобильных дорог общего пользования в Псковской области планируют привести в нормативное состояние в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В частности, обновят около 190 км покрытия на трассах регионального значения, более 20 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения.

Планируется завершить начатые в 2021 году и заключенные в 2022 году контракты на капитальный ремонт мостовых сооружений, по результату выполнения работ привести в нормативное состояние около 190 п.м. мостов на дорогах регионального и местного значения.

Также предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Планируется выполнение работ по установке и замене оцинкованного металлического барьерного ограждения, нанесению горизонтальной дорожной разметки, устройству недостающего наружного искусственного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах регионального значения.

Всего предполагается заключить контракты на реализацию 51 объекта ремонта (капитального ремонта) участков дорог общего пользования, мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и приведения мостовых сооружений в нормативное состояние, из них 40 объектов на региональной сети автодорог и 11 объектов на местных автодорогах. На сегодняшний день уже заключены контракты на реализацию 28 объектов.