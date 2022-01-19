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Более половины жителей Псковской области довольны качеством дорог - опрос

55% жителей Псковской области довольны качеством автомобильных дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Такие данные получили исследователи в результате опроса, проведенного в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос, в котором приняли участие 170 тысяч респондентов, проводился во всех 85 регионах Российской Федерации. Социологическое исследование показало, что 55% жителей Псковской области довольны позитивными переменами, которые произошли в дорожной сфере региона.

К основным положительным изменениям опрошенные отнесли увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры. По мнению аналитиков, текущие показатели удовлетворенности качеством и доступностью автомобильных дорог находятся в зоне положительных значений.

В целом нацпроект «Безопасные качественные дороги» обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства России, отметили в профильном комитете. Всего 49% жителей регионов России удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Те позитивные изменения, которые в последнее время происходят в дорожной отрасли, люди видят собственными глазами ― ремонтируются и реконструируются трассы, которые не обновлялись годами, строятся обходы городов и искусственные сооружения», ― рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

По его словам, во многом это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется в 84 регионах страны.

«За три года нам уже удалось обновить и построить свыше 48 тысяч километров дорожной сети в регионах, и, безусловно, работа в этом направлении будет продолжаться. Главным результатом наших достижений мы видим не только километры новых и обновленных дорог, но и повышение уровня жизни граждан», - добавил Роман Новиков.

Напомним, к 2030 году доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций ― не ниже 85%.

Отметим, опрос проводился ВЦИОМ в декабре 2021 года методом личного формализованного (в том числе телефонного) интервью по месту жительства респондента. Целевой аудиторией стало население регионов Российской Федерации старше 18 лет. Объем выборки – 2 000 респондентов в каждом регионе РФ. Общий объем выборки – 170 000 респондентов. Выборка репрезентирует мнение населения регионов Российский Федерации старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта проживания. Статистическая погрешность на регион не превышает 2,2%.

Расчет показателя дорожного нацпроекта «Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшения)» проводился по методике, утвержденной приказом Росавтодора от 30 июля 2021 года №155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги».