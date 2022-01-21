В Себежском районе продолжается ремонт обрушившегося моста через Неведрянку

Капитальный ремонт обрушившегося моста через реку Неведрянка продолжается в Себежском районе. О ходе работ рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова
«Уже выполнено устройство выравнивающего слоя мостового полотна из бетона, смонтированы цоколи под установку барьеров, ведутся монтаж перильного ограждения», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
Глава региона напомнил, что закончить капитальный ремонт планируют к 30 апреля.