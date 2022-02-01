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Дороги Псковской области станут безопаснее в темное время суток

Заключен контракт на выполнение работ по установке оцинкованного металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Псковской области. Работы выполнят в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По итогам электронного аукциона подрядной организацией стал АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция». Контракт с подрядчиком на сумму около 16 млн рублей подписал ГБУ ПО «Псковавтодор». В цену работ включены стоимость материалов и расходы, связанные с выполнением работ, доставкой материалов и рабочей силы, все налоги и обязательные платежи.

Барьерное ограждение укомплектовано светоотражающими элементами, что положительно будет сказываться на безопасности дорожного движения в темное время суток.

В этом году работы проведут на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Всего будет установлено порядка 5 тысяч погонных метров нового оцинкованного барьерного ограждения.

Срок выполнения работ по контракту - до 1 июля 2022 года. Гарантия качества составляет 5 лет.