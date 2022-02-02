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Ямы на улице Зеленой в Великих Луках засыпали после жалобы в соцсетях

Ямы на улице Зеленой в Великих Луках засыпали после жалобы в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центе управления регионом Псковской области.

«Специалисты ЦУР зафиксировали сообщение жителя Великих Лук о ямах и наледи на дороге на улице Зеленой. Обращение адресовали в городскую администрацию, после чего проблему устранили – подрядная организация расчистила и подсыпала щебнем дорожное полотно», - говорится в сообщении.

Жителям Псковской области напомнили, что рассказать о волнующей проблеме можно в комментариях в псковских пабликах или в посте на личной странице. Также можно обратиться к органам власти с помощью приложения «Госуслуги. Жалобы» (на iOs и Android) или с помощью чат-ботов обратной связи «Псков Официально».