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Закрытый мост увеличил нагрузку на улицы в центре Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Закрытие Советского (Троицкого) моста на реконструкцию увеличило нагрузку на ряд улиц в центре Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вечером больше транспорта стоит на Октябрьском проспекте в ожидании возможности повернуть на улицу Кузнецкую. Затор начинается от улицы Некрасова.

На улице Некрасова при движении от улицы Карла Маркса образуется большая очередь для поворота налево, на Октябрьский проспект.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 марта, Троицкий мост закрыли на реконструкцию. Планируется, что движение на обновленной переправе откроют в конце года.

Напомним, реконструкция Советского (Троицкого) моста стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Она проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года, однако глава администрации Пскова Борис Елкин поставил задачу подрядчику завершить основные ремонтные работы до конца текущего года и открыть движение по сооружению.