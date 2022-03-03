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В Великих Луках готовятся капитально ремонтировать Октябрьский проспект

В Великих Луках разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту Октябрьского проспекта и улицы Мурманской. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем видеообращении в Instagram.

«Еще один интересный и волнующих вопрос всех великолучан - это капитальный ремонт Октябрьского проспекта. Сейчас выполняется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Октябрьского проспекта и улицы Мурманской от проспекта Ленина до улицы Третьей Ударной Армии», - сказал глава Великих Лук.

По его словам, планируется, что на проспекте не просто отремонтируют дорожное покрытие, но и заменят сеть водоснабжения. После выполнения проектных работ документацию направят на прохождение государственной экспертизы. Затем, после получения положительного заключения, будет решаться вопрос о реализации проекта.