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Точечный ремонт городских дорог начался в Острове

В Острове подрядная организация занимается противоаварийным ремонтом дорожного полотна в местах критического износа за зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

По информации комитета градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района, в настоящее время ведется точечный ямочный ремонт самых проблемных участков городских улиц.

В комитете уточнили, что при наступлении стабильных благоприятных погодных условий дорожники приступят к плановому ямочному ремонту дорог в Острове.