←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в МРЭО Живая очередь
Кто на чем экономит при обслуживании?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Что русскому хорошо то китайцу...
Почему нужно менять резину сейчас?
Как не запустить автомобиль
Какой автомобиль надежнее?
Правила замены масла
Остановку? Да пусть переносят
Узнаешь себя?
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
ещё Дороги 12.04.2022 18:020 В Великих Луках на время ярмарки перекроют несколько улиц 14.04.2022 17:220 «Спецтранссервис» выполнит ремонт дороги под Гдовом за 48 млн рублей 14.04.2022 16:590 Три месяца уйдет на устройство временного объезда закрытого моста в Опочецком районе 14.04.2022 16:451 Владимир Кузь стал куратором проекта «Безопасные дороги» в Псковской области 14.04.2022 15:360 Новый асфальт на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в октябре 14.04.2022 14:420 Ремонт Восточного проезда начался в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь стал куратором проекта «Безопасные дороги» в Псковской области

14.04.2022 16:45|ПсковКомментариев: 1

Куратором федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Псковской области стал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Свое назначение он прокомментировал в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM».

«Я благодарен партии за то, что мне оказана честь курировать данный партийный проект. Для жизни граждан он очень важен, потому что благодаря этому проекту ремонтируется большое количество дорог. Он действительно нацелен на создание безопасных и качественных автомобильных дорог», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что в рамках проекта реализуется не только ремонт дорог, но и проводится обустройство пешеходных переходов, дорожных ограждений, замена дорожных знаков. По его мнению, все эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности и на сохранение жизни граждан.

«Я, как куратор, буду непосредственно заниматься контролем работ на объектах. Мы, депутаты, народные избранники, от имени народа будем выезжать, контролировать, проверять, чтобы все было сделано качественно, чтобы состояние наших дрог изменялось в лучшую сторону», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Владимир Кузь оценил возможные риски для реализации проекта из-за санкций. Он заметил, что трудности возникали и до этого, например, в начале пандемии подрядчики сталкивались с перебоями поставок материалов. «Насколько я знаю, финансирование проекта никто не отменял, я думаю, что все должно быть хорошо. Исходя из планов, которые есть у органов исполнительной власти, у территориального дорожного комитета, я думаю, что не будет вопросов», - заключил депутат.

Теги: #назначения #Безопасные дороги #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы относитесь к идее разрешить использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО?
В опросе приняло участие 140 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
14.04.2022, 17:220 «Спецтранссервис» выполнит ремонт дороги под Гдовом за 48 млн рублей 14.04.2022, 16:590 Три месяца уйдет на устройство временного объезда закрытого моста в Опочецком районе 14.04.2022, 16:451 Владимир Кузь стал куратором проекта «Безопасные дороги» в Псковской области 14.04.2022, 16:360 ДТП с участием «Газели» произошло на улице Коммунальной в Пскове
14.04.2022, 15:360 Новый асфальт на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в октябре 14.04.2022, 14:420 Ремонт Восточного проезда начался в Пскове 14.04.2022, 13:560 Дороги к туристическим объектам отремонтируют в Псковской области 14.04.2022, 13:300 Автобус №9 заедет на Крестовское кладбище в Вербное воскресенье и Пасху
14.04.2022, 13:171 В Пскове разрабатывается проект строительства новых дорог в микрорайонах 14.04.2022, 12:260 В Пскове ограничат движение на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской 14.04.2022, 11:210 Бесхозный мотоцикл на обочине привлек внимание псковских автоинспекторов 14.04.2022, 10:080 «Лексус» и «Ситроен» столкнулись на улице Льва Толстого в Пскове
13.04.2022, 20:101 Псковичей предупредили о крупных штрафах за взятки сотрудникам ГИБДД 13.04.2022, 17:480 Директор псковской автошколы наказан за выдачу свидетельства без обучения 13.04.2022, 16:130 Компанию «Алтын» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва поставки дорожных знаков 13.04.2022, 15:511 Пскович задержал пьяную женщину-водителя и вызвал полицию. ВИДЕО
13.04.2022, 14:400 Псковский суд вынес приговор сбившему велосипедиста водителю 13.04.2022, 14:001 Более 50% участников опроса ПЛН не видят смысла жаловаться на неудобства из-за ремонта Фабрициуса 13.04.2022, 13:270 Ремонт участка улицы Никольской в Пскове продлится сегодня до 18:00 13.04.2022, 12:440 Две улицы перекроют в Пскове 15 апреля для проведения соревнований
13.04.2022, 12:411 Причину роста тарифов на пригородные перевозки назвал Станислав Стармолотов 13.04.2022, 12:000 Светофоры заменят в Невеле до 1 июля 13.04.2022, 11:430 Весеннее расписание автобусов на садоводческие товарищества вводят в Пскове  13.04.2022, 11:350 Светофор временно отключат на перекрестке в Великих Луках
13.04.2022, 11:191 Ремонтные работы начались на дороге Новгородка – Пушкинские Горы 13.04.2022, 10:360 Госэкспертиза оценила возможность строительства пешеходного моста через Пскову 13.04.2022, 10:120 В Пскове подросток на питбайке врезался в грузовик и попал в реанимацию 13.04.2022, 10:040 Несколько дорог отремонтируют в Псковском районе
13.04.2022, 09:480 Два пассажира скончались в результате ДТП в Пушкиногорском районе 13.04.2022, 07:450 Автомобиль въехал в грузовик без габаритных огней в Островском районе 13.04.2022, 07:150 Интеллектуальная система контролирует светофоры на двух перекрестках в Пскове 12.04.2022, 19:400 Два человека погибли в результате ДТП в Пушкиногорском районе
12.04.2022, 18:020 В Великих Луках на время ярмарки перекроют несколько улиц 12.04.2022, 17:290 В России продлили срок действия истекающих водительских удостоверений 12.04.2022, 17:092 Автобусы большого класса запустят по маршруту №30 в Пскове по утрам 12.04.2022, 12:420 Ямочный ремонт дорог в Пскове начнется 13 апреля
12.04.2022, 12:060 Проекты по размещению парковок на газонах разработают в Пскове 12.04.2022, 11:280 Автомобиль врезался в опору ЛЭП в городе Дно 12.04.2022, 10:210 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове 12.04.2022, 09:210 Использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО – тема нового опроса в «Автомире»
11.04.2022, 21:470 Фотофакт: Подготовка к демонтажу конструкций Троицкого моста 11.04.2022, 19:590 В Великих Луках начали ямочный ремонт дорог горячим асфальтом 11.04.2022, 16:530 Тротуары на улице Советской Армии в Пскове решили ремонтировать поэтапно 11.04.2022, 15:500 Станислав Стармолотов о планах по ремонту дорог
11.04.2022, 15:320 Фотофакт: Правая полоса перекрыта на перекрестке Рижского и Юбилейной в Пскове 11.04.2022, 12:540 Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области 11.04.2022, 12:260 «Фольксваген» и «Лада» столкнулись на перекрестке в Пскове 11.04.2022, 12:220 Дизельное и газовое топливо подорожало в Псковской области почти на 17% за год
11.04.2022, 12:070 Псковские инспекторы ГИБДД остановили 45 нетрезвых водителей за неделю 11.04.2022, 11:350 В Пскове частично восстановили работу светофора на одном из крупных перекрестков 11.04.2022, 10:320 Определен победитель конкурса по нанесению дорожной разметки в Пскове 11.04.2022, 10:140 Подросток без водительских прав попал в ДТП в Великих Луках
11.04.2022, 09:310 Очередной свидетель по делу о резонансном ДТП отказывается от своих показаний 11.04.2022, 07:352 При ремонте по ОСАГО могут разрешить использование подержанных запчастей 11.04.2022, 07:160 «Мазда» вылетела в кювет в Островском районе, пострадал водитель 10.04.2022, 22:502 Микроавтобус наехал на женщину в Псковском районе
10.04.2022, 19:492 Борис Елкин призвал воздержаться от излишних поездок на летней резине 10.04.2022, 16:550 Псковичам напомнили о возможности обжаловать штраф за нарушения ПДД 10.04.2022, 12:050 Псковичи сообщают об открытом движении на участке улицы Некрасова при знаке «тупик» 09.04.2022, 15:250 Псковские полицейские ищут очевидцев ДТП с пострадавшим ребенком
09.04.2022, 13:000 Два нетрезвых водителя привлекли внимание дорожных полицейских в Псковской области 09.04.2022, 09:400 Три человека пострадали в результате дорожной аварии в Пскове 08.04.2022, 20:453 Великолукский депутат стал участником ДТП, в котором пострадал ребенок    08.04.2022, 18:030 ГИБДД просит псковичей снижать скорость при проезде пешеходных переходов
08.04.2022, 17:470 На трассе Р-23 в Псковской области введут реверсивное движение 08.04.2022, 15:470 Участок улицы Некрасова в Пскове перекрыли до 15 апреля 08.04.2022, 13:260 Продолжается капремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе 08.04.2022, 08:290 Подростка сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
07.04.2022, 15:310 Сбитая на пешеходном переходе в Пскове девочка получила перелом кости 07.04.2022, 14:080 Приобрести автомобиль Geely по специальной цене предлагают псковичам 07.04.2022, 11:240 Появились фотографии с места ДТП с детьми в Пскове 07.04.2022, 10:380 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Островском районе
07.04.2022, 10:280 В расписание автобуса №7 в Великих Луках внесут изменения 07.04.2022, 10:180 Псковича осудили за пьяное ДТП на Троицком мосту 07.04.2022, 09:380 Два человека получили переломы в результате ДТП в Псковской области 06.04.2022, 17:120 Продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 30%
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.