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Владимир Кузь стал куратором проекта «Безопасные дороги» в Псковской области

Куратором федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Псковской области стал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Свое назначение он прокомментировал в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM».

«Я благодарен партии за то, что мне оказана честь курировать данный партийный проект. Для жизни граждан он очень важен, потому что благодаря этому проекту ремонтируется большое количество дорог. Он действительно нацелен на создание безопасных и качественных автомобильных дорог», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что в рамках проекта реализуется не только ремонт дорог, но и проводится обустройство пешеходных переходов, дорожных ограждений, замена дорожных знаков. По его мнению, все эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности и на сохранение жизни граждан.

«Я, как куратор, буду непосредственно заниматься контролем работ на объектах. Мы, депутаты, народные избранники, от имени народа будем выезжать, контролировать, проверять, чтобы все было сделано качественно, чтобы состояние наших дрог изменялось в лучшую сторону», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Владимир Кузь оценил возможные риски для реализации проекта из-за санкций. Он заметил, что трудности возникали и до этого, например, в начале пандемии подрядчики сталкивались с перебоями поставок материалов. «Насколько я знаю, финансирование проекта никто не отменял, я думаю, что все должно быть хорошо. Исходя из планов, которые есть у органов исполнительной власти, у территориального дорожного комитета, я думаю, что не будет вопросов», - заключил депутат.