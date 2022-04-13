Общество

Реализация трех новых проектов «Единой России» начинается в Псковской области

Реализация трех новых проектов «Единой России» начинается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Всего на территории региона реализуют 16 федеральных партийных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский провел заседание президиума регионального политического совета, основные вопросы повестки которого касались реализации федеральных партпроектов и назначения их региональных координаторов.

«Партийные проекты отвечают всем вызовам времени и направлены на улучшение качества жизни людей во всех сферах. Инициативы партийных проектов отражают наказы граждан, собранные в Народную программу. В рамках реализации проектов уже многое сделано, но большая работа еще предстоит», - отметил Александр Козловский.

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов подчеркнул, что депутаты фракции всех уровней принимают непосредственное участие в реализации проектов и координируют работу.

«Они собирали наказы граждан в Народную программу, они же отвечают за исполнение этих наказов. В связи с этим, считаю справедливым, чтобы депутаты в приоритетном порядке были выбраны региональными координаторами проектов», - сказал он.

Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о реализации в Псковской области 16 федеральных партийных проектов. Из них 13 проектов уже работают в регионе, а три новых – «Предпринимательство», «Зеленая экономика», «Защита животного мира» - предстоит воплотить в жизнь. За реализацию каждого партийного проекта в области будут ответственны региональные координаторы и председатели общественных советов, которые также были утверждены в ходе заседания.

Региональные координаторы ряда партийных проектов остались прежними. В частности, заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков продолжит работу по проекту «Городская среда», заместитель спикера регионального парламента Юрий Сорокин будет координировать проект «Детский спорт», проект «Здоровое будущее» продолжит курировать зампредседателя регионального парламента Игорь Дитрих, координатором проекта «Культура малой Родины» вновь стал зампредседателя Собрания Виктор Остренко, а проекта «Российское село» - его коллега в региональном парламенте, депутат Андрей Козлов.

Кроме того, реализовывать проекты «Крепкая семья», «Единая страна-доступная среда», «Старшее поколение», «Школа грамотного потребителя» в должности региональных координаторов продолжат глава Пскова Елена Полонская, председатель ПООООО «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова и председатель Союза собственников недвижимости региона Алексей Кириллов соответственно.

Региональным координатором проекта «Безопасные дороги» стал депутат областного Собрания Владимир Кузь, проекта «Историческая память» – секретарь местного отделения «Единой России» Псковского района Владимир Яников, проект «Новая школа» будет координировать зампредседателя, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Армен Мнацаканян, проект «Чистая страна» – секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов.

За работой проекта «Предпринимательство» будет следить депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, проекта «Защита животного мира» – депутат Геннадий Григорьев. Региональным координатором проекта «Зеленая экономика» стал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.