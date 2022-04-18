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Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове

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Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Подрядчик заверил, что будет стараться запустить движение на обновленном мосту к концу текущего года.

«По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на этот год выделено 5 млрд 247 млн рублей. Это очень серьезные деньги. Понятно, что сюда входит и Троицкий мост. Из них 3,5 млрд на сегодняшний день уже законтрактованы. Будет сделано порядка 175 км дорог и 188 погонных метров мостов. И это только на 2022 год», — добавил Владимир Кузь.

Реконструкция Троицкого моста проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Владимир Кузь выразил уверенность, что, несмотря на экономическую ситуацию, национальный проект будет работать.

Владимир Кузь отметил, что ему нравятся темпы, которые показывает подрядная организация. «В принципе, работают нормально», — оценил он.

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове.

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Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове

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