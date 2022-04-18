Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове.
Владимир Кузь отметил, что ему нравятся темпы, которые показывает подрядная организация. «В принципе, работают нормально», — оценил он.
Реконструкция Троицкого моста проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Владимир Кузь выразил уверенность, что, несмотря на экономическую ситуацию, национальный проект будет работать.
Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Подрядчик заверил, что будет стараться запустить движение на обновленном мосту к концу текущего года.