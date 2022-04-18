←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
в МРЭО Живая очередь
Правила замены масла
Что русскому хорошо то китайцу...
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Кто на чем экономит при обслуживании?
Как не запустить автомобиль
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
ещё Дороги 18.04.2022 09:440 Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закроют на ремонт 19 апреля 21.04.2022 14:110 Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове 21.04.2022 12:270 Часть улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 24 апреля из-за марафона 21.04.2022 11:211 В Великих Луках оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства подземного перехода 21.04.2022 10:000 «Лежачие полицейские» появились в Хлебном проезде в Пскове 21.04.2022 09:560 Светофоры на двух улицах Пскова объединят в единую систему
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове

21.04.2022 14:11|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове.

Владимир Кузь отметил, что ему нравятся темпы, которые показывает подрядная организация. «В принципе, работают нормально», — оценил он.

Реконструкция Троицкого моста проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Владимир Кузь выразил уверенность, что, несмотря на экономическую ситуацию, национальный проект будет работать.

«По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на этот год выделено 5 млрд 247 млн рублей. Это очень серьезные деньги. Понятно, что сюда входит и Троицкий мост. Из них 3,5 млрд на сегодняшний день уже законтрактованы. Будет сделано порядка 175 км дорог и 188 погонных метров мостов. И это только на 2022 год», — добавил Владимир Кузь.

Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Подрядчик заверил, что будет стараться запустить движение на обновленном мосту к концу текущего года.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы относитесь к идее разрешить использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО?
В опросе приняло участие 394 человека
Сюжет: Реконструкция Троицкого моста в Пскове Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове Новый асфальт на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в октябре Кости обнаружили в центре Пскова при реконструкции Троицкого моста. ФОТО Псковичи могут забрать висевшие на оградах Троицкого моста свадебные замки В Пскове начался демонтаж конструкций пролета Троицкого моста. ФОТО Борис Елкин рассказал о ходе подготовки к демонтажу Троицкого моста Фотофакт: Гусеничный кран установили у Троицкого моста в Пскове Автолюбители предлагают отключить ряд светофоров на улице Поземского в Пскове В Пскове готовятся к демонтажу конструкций Троицкого моста Троицкий мост в Пскове полностью закрыли для пешеходов. ФОТО Владимир Кузь прокомментировал предложение не разбирать Троицкий мост в Пскове Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса в Пскове Одностороннее движение отменили на двух улицах Пскова Мост закрыт, но это не трагедия: псковичи опробовали новые маршруты Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи будут передвигаться по городу при реконструкции Троицкого моста? Пешеходам запретят ходить по закрытому Троицкому мосту в Пскове в ближайшие сутки Фотофакт: Асфальт на Троицком мосту полностью срезали В фокусе: Реконструкция Советского моста в Пскове Двухстороннее движение вернут на улице Карла Маркса в Пскове 4 марта Псковичка просит отменить закрытие Троицкого моста из-за изменения экономической ситуации Закрытый мост увеличил нагрузку на улицы в центре Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ Археологи оценили необходимость сдвигать сроки сдачи Троицкого моста из-за найденной церкви Фотофакт: На Троицком мосту начали срезать асфальт Борис Елкин объяснил отсутствие велодорожек в проекте реконструкции Троицкого моста Археологические работы не повлияют на сроки реконструкции Троицкого моста - Елкин Демонтаж конструкций Троицкого моста в Пскове начнут через неделю На месте реконструкции Троицкого моста могут начаться научные исследования — Вадим Нэдик Владимир Кузь: Ремонт Троицкого моста идет по принципу «дают деньги — надо брать» Во время ремонта Троицкого моста псковичам советуют отслеживать пробки по веб-камерам Нет оснований ждать задержки сдачи Троицкого моста — Станислав Стармолотов Николай Мельков: Многие пересядут на самокаты и велосипеды во время ремонта Троицкого моста В Пскове перенастроят светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова Станислав Стармолотов: Троицкий мост нельзя было реконструировать по частям «Кузница»: Реконструкция Троицкого моста. Вызовы и решения. ВИДЕО В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом Ремонт Советского моста как репетиция транспортного коллапса Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ В Пскове закроют Троицкий мост в 10:00 Троицкий мост закроют в Пскове 1 марта в 10:00 Схема движения автобусов на пригородных маршрутах изменится в Пскове Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное Маршрут автобуса «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Троицкого моста Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА Археологи обеспокоены сохранностью своего здания во время ремонта Троицкого моста До закрытия на реконструкцию Троицкого моста в Пскове осталось 8 дней На отремонтированном Троицком мосту появится подсветка Борис Елкин назвал строительство временного моста через Пскову дорогим удовольствием Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста Режим работы одного из светофоров изменят на Октябрьском проспекте в Пскове Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта Одностороннее движение ввели на улице Карла Маркса в Пскове Правила парковки изменятся на улице Карла Маркса в Пскове К введению одностороннего движения на улице Карла Маркса готовятся в Пскове Директор компании-проектировщика рассказала, каким будет обновленный Троицкий мост в Пскове Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале Пешеходная зона Троицкого моста после реконструкции не будет меньше нормы Строительство новой переправы через Пскову не соотнесут с ремонтом Троицкого моста Ширина тротуаров Советского моста уменьшится после реконструкции В Пскове назвали маршруты городских автобусов на время ремонта Троицкого моста Мост(ы) Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев Организацию дорожного движения пересмотрят на улице Герцена в Пскове Компания «Балтийский берег» выполнит ремонт Советского моста в Пскове Троицкий мост: традиции или инновации? В Пскове намерены «творчески» подходить к ограничению движения при реконструкции Троицкого моста На реконструкцию Троицкого моста в Пскове направят 460 млн рублей Псков получил средства на реконструкцию Троицкого моста Вопрос о выделении денег на реконструкцию Троицкого моста обсудят псковские депутаты Псковичей предупредили о транспортном коллапсе в связи с ремонтом Троицкого моста Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить» Реконструкцию Троицкого моста в Пскове планируют начать в 2021 году Правительство выделит деньги на ремонт Троицкого моста в Пскове
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.04.2022, 14:110 Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове 21.04.2022, 12:270 Часть улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 24 апреля из-за марафона 21.04.2022, 11:211 В Великих Луках оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства подземного перехода 21.04.2022, 10:330 Двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе в Пскове
21.04.2022, 10:000 «Лежачие полицейские» появились в Хлебном проезде в Пскове 21.04.2022, 09:560 Светофоры на двух улицах Пскова объединят в единую систему 21.04.2022, 08:260 Движение автомобилей запретят на участке улицы Красноармейской в Пскове 21 и 22 апреля 20.04.2022, 21:461 В Пскове на Октябрьской площади заработал светофор
20.04.2022, 20:070 В Пскове запустят два автобуса на городские кладбища 23 и 24 апреля 20.04.2022, 18:500 В Великих Луках началась уборка центрального моста 20.04.2022, 17:491 Участок улицы Красноармейской в Пскове закроют на два дня для ремонта 20.04.2022, 16:250 Фотофакт: Парковка на тротуаре
20.04.2022, 16:050 В Пскове на Октябрьской площади устанавливают светофор 20.04.2022, 13:030 Дороги в четырех районах Псковской области перекроют из-за ралли 20.04.2022, 10:049 Участок проезда в центре Пскова сделали пешеходной зоной 19.04.2022, 16:430 КамАЗ въехал в легковой автомобиль в Пскове
19.04.2022, 16:410 «Газель» врезалась в «Ладу» на улице Юбилейной в Пскове 19.04.2022, 11:390 Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закрыли на ремонт 19.04.2022, 11:200 В Гдовском районе приведут в порядок более двух километров дороги 19.04.2022, 10:170 Маршутка №52 в Пскове изменит путь на время дорожных работ
19.04.2022, 09:570 В ГИБДД рассказали подробности о дорожной аварии на трассе Псков — Гдов 19.04.2022, 09:320 Пешеход погиб на дороге в Псковском районе 19.04.2022, 08:360 Опубликованы фотографии с места ДТП в Великих Луках, в котором пострадал ребенок 18.04.2022, 21:480 Дорогу Порхов – Успенье планируют отремонтировать до 5 августа
18.04.2022, 21:432 Демонтаж бортовых камней начался на улице Труда в Пскове 18.04.2022, 19:060 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 18.04.2022, 18:150 Более 1400 нарушений на дорогах выявили псковские полицейские за неделю 18.04.2022, 18:000 Дорожную разметку начнут обновлять в Пскове на этой неделе
18.04.2022, 17:551 Псков встал в пробках из-за ДТП с фурой. ФОТО 18.04.2022, 14:200 Автомобили не разъехались на трассе Псков — Гдов, пострадали двое 18.04.2022, 13:320 Дошкольник пострадал в ДТП в Великих Луках 18.04.2022, 13:040 Схема движения автобуса №2 «Вокзал - Балтийская» изменится в Пскове
18.04.2022, 12:290 Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские 18.04.2022, 11:270 «Киа» и «Фольксваген» столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 18.04.2022, 10:522 Не делать выводов и не называть свидетелей – чем запомнилось очередное заседание суда по делу о резонансном ДТП? 18.04.2022, 10:260 Двух человек госпитализировали после столкновения автомобиля с деревом в Великолукском районе
18.04.2022, 10:010 Два жителя Великих Лук пострадали при съезде «Нивы» в кювет 18.04.2022, 09:440 Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закроют на ремонт 19 апреля 18.04.2022, 09:370 Водитель мотоблока «Титан» пострадал при столкновении с грузовиком в Усвятском районе 17.04.2022, 20:410 Фотофакт: На перекрестке Розы Люксембург - Народная в Пскове ограничили проезжую часть
17.04.2022, 19:360 Легковой автомобиль попал в ДТП в Великолукском районе 17.04.2022, 18:110 Учитывать погодные условия рекомендовали водителям в псковской ГИБДД 17.04.2022, 16:150 Не занимать места парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья призвали псковичей 17.04.2022, 12:520 Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
16.04.2022, 21:500 Два человека погибли в ДТП в Псковском районе 16.04.2022, 20:350 Федеральные дорожники приняли участие в учениях по ликвидации ЧС в Псковской области 16.04.2022, 13:131 Специальную схему движения автобусов разработали в связи с ремонтом моста через реку Кудка 16.04.2022, 11:506 Два автомобиля столкнулись на участке с круговым движением в Пскове
16.04.2022, 10:201 ГИБДД не станет штрафовать за мелкие нарушения, но будет бороться с пьяными водителями 16.04.2022, 10:006 Фотофакт: Поворот налево запретили автомобилистам в центре Пскова 15.04.2022, 17:300 Дорогу к монастырю отремонтирует «Псковавтодор» 15.04.2022, 16:500 «Мицубиси» и ВАЗ столкнулись на улице Кузнецкой в Пскове
15.04.2022, 14:380 Дополнительные автобусы запустят в Пскове в праздник Пасхи и Вербное воскресенье 15.04.2022, 13:320 «Карта убитых дорог»: для псковичей запустили «горячую линию» 15.04.2022, 10:540 Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове за год 15.04.2022, 10:023 Владимир Кузь об очередности ремонта дорог и трафике в городе Пскове
14.04.2022, 17:220 «Спецтранссервис» выполнит ремонт дороги под Гдовом за 48 млн рублей 14.04.2022, 16:590 Три месяца уйдет на устройство временного объезда закрытого моста в Опочецком районе 14.04.2022, 16:451 Владимир Кузь стал куратором проекта «Безопасные дороги» в Псковской области 14.04.2022, 16:360 ДТП с участием «Газели» произошло на улице Коммунальной в Пскове
14.04.2022, 15:360 Новый асфальт на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в октябре 14.04.2022, 14:420 Ремонт Восточного проезда начался в Пскове 14.04.2022, 13:560 Дороги к туристическим объектам отремонтируют в Псковской области 14.04.2022, 13:300 Автобус №9 заедет на Крестовское кладбище в Вербное воскресенье и Пасху
14.04.2022, 13:172 В Пскове разрабатывается проект строительства новых дорог в микрорайонах 14.04.2022, 12:260 В Пскове ограничат движение на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской 14.04.2022, 11:210 Бесхозный мотоцикл на обочине привлек внимание псковских автоинспекторов 14.04.2022, 10:080 «Лексус» и «Ситроен» столкнулись на улице Льва Толстого в Пскове
13.04.2022, 20:101 Псковичей предупредили о крупных штрафах за взятки сотрудникам ГИБДД 13.04.2022, 17:480 Директор псковской автошколы наказан за выдачу свидетельства без обучения 13.04.2022, 16:130 Компанию «Алтын» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва поставки дорожных знаков 13.04.2022, 15:511 Пскович задержал пьяную женщину-водителя и вызвал полицию. ВИДЕО
13.04.2022, 14:400 Псковский суд вынес приговор сбившему велосипедиста водителю 13.04.2022, 14:001 Более 50% участников опроса ПЛН не видят смысла жаловаться на неудобства из-за ремонта Фабрициуса 13.04.2022, 13:270 Ремонт участка улицы Никольской в Пскове продлится сегодня до 18:00 13.04.2022, 12:440 Две улицы перекроют в Пскове 15 апреля для проведения соревнований
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.