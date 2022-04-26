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Борис Елкин оценил возможность установки нового светофора в центре Пскова

Глава администрации Пскова Борис Елкин ответил на вопрос об установке нового светофора в центре Пскова. 19 апреля на сайте губернатор области появилось обращение с просьбой об установке светофора по требованию на пересечении улиц Гагарина и Бастионной.

«Очень огромная просьба рассмотреть возможность установки светофора по требованию на пересечении улиц Гагарина и Бастионной. Детей страшно отпускать одних в школу, машины носятся как сумасшедшие. Спасибо за понимание», - говорится в обращении.

В ответе Бориса Елкина сообщается, что для установки светофорного объекта необходимо выполнение определенных условий, предусмотренных ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», что служит основанием для принятия решения о целесообразности установки светофорного объекта.

«В связи с тем, что адресная программа по устройству светофорных объектов на 2022 год сформирована, организация светофорного регулирования на пересечении улицы Гагарина с улицей Бастионной в текущем году не представляется возможной», - заключил Борис Елкин.

Добавим, в 2021 году в Пскове по требованию ГИБДД установлен ряд светофоров с кнопкой вызова на дорогах, где имеется 2 и более полосы для движения в каждом из направлений. На улицах Бастионной и Гагарина нет такого количества полос. Кроме того, в связи с реконструкцией улицы Фабрициуса участок улицы Гагарина между Бастионной и Фабрициуса стал тупиковым.