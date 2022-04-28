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Дорожные знаки с гербами установят в Пскове

Новые дорожные знаки «Направление движения по полосам» с гербами установят в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псков. За рулем».

Фото здесь и далее телеграм-канал «Псков. За рулем»

Всего заказаны 60 знаков «Направление движения по полосам» на двойной трос-перетяжке.

Знаки будут крепиться на 36 металлических стойках с декоративными элементами (гербы России и Пскова) перед регулируемыми перекрестками: