Дорожные знаки с гербами установят в Пскове

Новые дорожные знаки «Направление движения по полосам» с гербами установят в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псков. За рулем».
Фото здесь и далее телеграм-канал «Псков. За рулем»
Всего заказаны 60 знаков «Направление движения по полосам» на двойной трос-перетяжке.
Знаки будут крепиться на 36 металлических стойках с декоративными элементами (гербы России и Пскова) перед регулируемыми перекрестками:
- улицы Максима Горького с Рижским проспектом при движении с Ольгинского моста (4 опоры, 6 щитков),
- Рижского проспекта с улицей Юбилейной (8 опор, 14 щитков),
- улицы Народной с Рижским проспектом (8 опор, 12 щитков),
- улицы Юбилейной с улицей Народной (2 опоры, 3 щитка),
- улицы Юбилейной с улицей Коммунальной (8 опор, 16 щитков),
- Октябрьского проспекта с улицей Гагарина (2 опоры, 3 щитка),
- Октябрьского проспекта с улицей Гражданской (4 опоры, 6 щитков).