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Центр Пскова перекроют сегодня на весь вечер

Центр Пскова перекроют для проведения генеральной репетиции парада в честь Дня Победы сегодня, 7 мая, в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

«Ориентировочно до 23.00 будет прекращено движение автотранспорта по площади Ленина, Октябрьской площади, улице Советской (от улицы Детской), Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова), улице Карла Маркса (от улицы Воровского), улице Ленина (от улицы Пушкина), улице Профсоюзной, по Набережной реки Великой и Рижскому проспекту (от улицы Максима Горького до площади Ленина)», – рассказали в пресс-службе.

В администрации рекомендовали выбирать заранее маршруты следования.