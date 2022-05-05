←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто на чем экономит при обслуживании?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
Что русскому хорошо то китайцу...
Правила замены масла
Какой автомобиль надежнее?
Как не запустить автомобиль
Кольцо с дровяником
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
ещё АвтоМир / Дороги 05.05.2022 11:410 Подписан контракт на нанесение дорожной разметки в Псковской области 07.05.2022 18:180 Центр Пскова перекроют сегодня на весь вечер 06.05.2022 16:100 Движение автомобилей ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове с 10 мая 06.05.2022 14:520 Движение автотранспорта ограничат на улице Коммунальной в Пскове с 11 мая 06.05.2022 12:450 Борис Елкин: Сейчас лучшее время для ремонта улицы Труда в Пскове 06.05.2022 12:111 Пешеходная зона в центре Пскова временно стала проездом для автомобилей
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Центр Пскова перекроют сегодня на весь вечер

07.05.2022 18:18|ПсковКомментариев: 0

Центр Пскова перекроют для проведения генеральной репетиции парада в честь Дня Победы сегодня, 7 мая, в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

«Ориентировочно до 23.00 будет прекращено движение автотранспорта по площади Ленина, Октябрьской площади, улице Советской (от улицы Детской), Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова), улице Карла Маркса (от улицы Воровского), улице Ленина (от улицы Пушкина), улице Профсоюзной, по Набережной реки Великой и Рижскому проспекту (от улицы Максима Горького до площади Ленина)», – рассказали в пресс-службе.

В администрации рекомендовали выбирать заранее маршруты следования.

Теги: #центр Пскова #Парад Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы относитесь к идее разрешить использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО?
В опросе приняло участие 718 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
07.05.2022, 19:050 Водитель «Лексуса» спровоцировал экстренное торможение автобуса в Великих Луках 07.05.2022, 18:180 Центр Пскова перекроют сегодня на весь вечер 07.05.2022, 17:200 Пассажиры автобуса пострадали в ДТП в Великих Луках 07.05.2022, 17:050 Сотрудники ГИБДД принимают участие в открытии мотосезона в Пскове. ВИДЕО
07.05.2022, 15:351 В Пскове состоялось открытие мотосезона-2022. ФОТО 07.05.2022, 12:180 Открытие мотосезона состоится в Пскове сегодня 06.05.2022, 21:470 На рынке подержанных автомобилей растет предложение и падают цены 06.05.2022, 16:130 Маршруты движения автобусов изменятся в Великих Луках 9 мая
06.05.2022, 16:100 Движение автомобилей ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове с 10 мая 06.05.2022, 14:520 Движение автотранспорта ограничат на улице Коммунальной в Пскове с 11 мая 06.05.2022, 12:450 Борис Елкин: Сейчас лучшее время для ремонта улицы Труда в Пскове 06.05.2022, 12:111 Пешеходная зона в центре Пскова временно стала проездом для автомобилей
06.05.2022, 10:551 Движение автомобилей временно перекроют на участке улицы Шестака в Пскове 05.05.2022, 22:080 Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Любятово 05.05.2022, 18:000 В Бежаницах и Палкино ограничат движение транспорта 9 мая 05.05.2022, 16:481 Мотосезон откроют в Пскове 7 мая
05.05.2022, 16:454 Проезд в псковских автобусах можно будет оплатить без кондуктора 05.05.2022, 16:090 Маршруты автобусов изменятся из-за ремонта Рижского проспекта в Пскове 05.05.2022, 15:300 Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области на выходных 05.05.2022, 13:200 Участок дороги Псков — Гдов планируют реконструировать в 2024 году
05.05.2022, 12:550 Грязную дорогу возле детсада на Запсковье приведут в порядок до 16 мая 05.05.2022, 11:410 Подписан контракт на нанесение дорожной разметки в Псковской области 05.05.2022, 11:040 На час перекроют движение на автодороге Порхов – Дно 05.05.2022, 10:490 «Хендай» опрокинулся на дороге в Псковской области, водитель скрылся
05.05.2022, 10:300 Сбившая пешехода псковичка оказалась начинающим водителем 05.05.2022, 09:500 Ограничение движения транспорта введут в Опочке 9 мая 04.05.2022, 21:450 На трассе Р-23 в Псковской области ограничат скорость движения транспорта 04.05.2022, 20:500 В Неёлово женщина на мопеде врезалась в дом
04.05.2022, 19:454 Новые тротуары появятся вдоль улицы Яна Райниса в Пскове 04.05.2022, 17:400 Пьяного водителя скутера задержали полицейские в Невеле 04.05.2022, 14:530 Схема движения автобусов изменится из-за празднования Дня Победы в Пскове 04.05.2022, 13:220 Светофор с браком починили на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове
04.05.2022, 11:250 Женщина за рулем отечественного автомобиля сбила молодого пешехода в Пскове 04.05.2022, 10:150 Почти пять километров дороги и мост отремонтируют в Опочецком районе 04.05.2022, 09:040 Пробки образовались на Завеличье из-за ремонтных работ 03.05.2022, 23:190 В Пскове перекрыли движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной
03.05.2022, 21:320 Дорожные знаки с гербами установят в Пскове 03.05.2022, 19:371 На дорогах в Великих Луках обновляют разметку 03.05.2022, 13:292 ДТП затрудняет движение автомобилей на дамбе в Пскове 03.05.2022, 13:080 «Мицубиси» и «Газель» столкнулись на трассе в Псковском районе
02.05.2022, 18:110 Автомобиль врезался в ограждение на улице Максима Горького в Пскове 02.05.2022, 16:002 В Пскове начали асфальтировать улицы Леона Поземского и Труда. ФОТО 02.05.2022, 13:530 Водитель погиб при опрокидывании внедорожника в Порховском районе 02.05.2022, 12:430 Два автомобиля «Рено» столкнулись на улице Инженерной в Пскове
02.05.2022, 10:531 Капитальный ремонт улицы Сосновой планируют в Пскове 02.05.2022, 10:003 Чтобы не было «каши из доказательств»: в Пскове продолжается суд по резонансному ДТП 01.05.2022, 20:300 Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области 01.05.2022, 15:500 Молодой человек опрокинулся на мопеде в Порхове
01.05.2022, 12:200 Женщину госпитализировали после ДТП в Новоржеве 30.04.2022, 22:250 Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Острове 30.04.2022, 15:420 В ряде районов Псковской области из-за ралли временно ограничат движение транспорта 30.04.2022, 14:590 Легковой автомобиль перевернулся на дороге в Великолукском районе. ФОТО, ВИДЕО
30.04.2022, 12:050 ГИБДД проинформировала псковичей о графике приема в начале мая 29.04.2022, 20:240 Задействованные в праздничных мероприятиях дороги перекроют в Псковской области 9 мая 29.04.2022, 17:200 Движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове временно запретят 29.04.2022, 14:230 Пскович может лишиться свободы за использование поддельных водительских прав
29.04.2022, 13:270 Дорожные работы пройдут на улице Карла Маркса в Пскове в выходные 29.04.2022, 11:042 Улицу Ветряную в Пскове отремонтируют в два этапа 29.04.2022, 10:360 Водитель скутера пострадал в результате ДТП в Великих Луках 29.04.2022, 10:060 Псковича госпитализировали после цепного ДТП
29.04.2022, 09:471 «Спецтехсервис» объединит в единую систему светофоры на двух улицах Пскова 28.04.2022, 19:000 До 8 мая ограничат движение автотранспорта по улице Труда в Пскове 28.04.2022, 15:180 Дороги и тротуары на шести улицах обновят в Великих Луках 28.04.2022, 11:250 Под Красногородском водитель мопеда врезался в поваленное дерево. ФОТО
28.04.2022, 11:110 Приобрести новый автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч рублей могут псковичи 28.04.2022, 11:080 Пешеход сбит на улице Леона Поземского в Пскове 27.04.2022, 16:480 Борис Елкин оценил возможность установки нового светофора в центре Пскова 27.04.2022, 16:191 Псковские полицейские обеспечили безопасность перехода бобра через дорогу
27.04.2022, 15:370 ВАЗ опрокинулся в кювет в Гдовском районе 27.04.2022, 15:200 Две видеокамеры фиксации нарушений ПДД установили на трассе Псков -Петербург 27.04.2022, 11:053 Новое приложение для отслеживания общественного транспорта запустили в Пскове 27.04.2022, 10:380 Россияне стали чаще выбирать автомобили производства КНР - эксперты
27.04.2022, 07:392 В Великих Луках приступили к нанесению дорожной разметки 26.04.2022, 11:280 В Пскове определили подрядчиков по ремонту восьми дворов 26.04.2022, 11:050 ДТП произошло на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 26.04.2022, 08:410 Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Новосокольническом районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.