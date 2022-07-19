У рынка «Маяк» в Пскове установили 100-килограммовые полусферы

Дорожные полусферы установили у рынка «Маяк» в Пскове для безопасного передвижения пешеходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова
В конце апреля к рынку переехали торговые павильоны с площади Ленина. Псковичи обратились в администрацию города с просьбой упорядочить движение транспорта на этом участке.
«И вот сегодня здесь появились бетонные ограничители. Всего 45 штук. Каждая полусфера весит более 100 кг и надежно закреплена. Теперь посетители рынка могут не опасаться проезжающего транспорта», - отметили в администрации.
Кроме того, для беспрепятственного движения машин с одной и другой стороны проезда, вдоль дома №45б на Рижском проспекте (напротив полусфер), установят знаки «Остановка запрещена».