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В Пскове перекрыли центральные улицы для проведения праздничных мероприятий

Центральные улицы перекрыли для проведения праздничных мероприятий в Пскове. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

С 10.00 до 1.00 будет перекрыта Октябрьская площадь, улица Советская (от площади Ленина до улицы Детской), Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), улица Профсоюзная (от Октябрьской площади до набережной реки Великой). В качестве объездов определены улицы Максима Горького и Советская (от улицы Детской до площади Победы).

С 22.30 до 23.45 будет закрыто движение по Ольгинскому мосту (от площади Ленина до улицы Максима Горького). Объезд будет осуществляться по улице Максима Горького.

Напомним, 23 июля Псков отмечает 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.