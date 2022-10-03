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Движение по Троицкому мосту в Пскове могут открыть досрочно

Движение по Троицкому мосту в Пскове может быть досрочно открыто до конца 2022 года. Об этом на брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Снять блокаду Запсковья удастся уже в этом году», – отметил гость студии.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий уточнил, что реконструкция моста завершится в следующем году, а досрочно открыть движение для общественного транспорта и пешеходов надеются до конца года.

«В ноябре уже приступим к устройству дорожного покрытия для движения общественного транспорта и тротуара с одной стороны для пешеходов», – пояснил начальник УГХ.

Заместитель директора ООО «СпецДор 60», куратор проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь добавил, что при таких позитивных прогнозах не стоит забывать и о погодных условиях, которые могут внести свои корректировки.