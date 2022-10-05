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Участок трассы Санкт-Петербург - Псков расширят до шести полос

Упрдор «Северо-Запад» объявил конкурсы на реконструкцию участка автодороги Р-23 в Ленинградской области общей стоимостью 11,37 млрд рублей.

Два конкурса — на 10,118 млрд рублей и 1,258 млрд рублей — ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» объявило 29 сентября. В соответствии с техническим заданием компания-победитель должна будет провести реконструкцию участка дороги федерального значения Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия на одном из наиболее загруженных участков — с 54 км по 80 км, проходящем по Гатчинскому району Ленобласти, сообщает «Коммерсант».

Срок выполнения работ — с момента подписания госконтракта до 15 сентября 2027 года по 10-миллиардному контракту и до 15 августа 2025 года по контракту на 1,25 млрд рублей. Заявки принимаются до 17 октября, итоги планируется подвести 20 октября.

Как пояснили пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», после окончания строительства обхода Гатчины было принято решение о реконструкции автодороги Р-23 в Гатчинском районе на самом загруженном участке до Луги, в результате работ дорога будет расширена с двух до шести полос. Ранее на участке этой же дороги 159–178 км проводился капремонт с расширением с двух до четырех полос движения.