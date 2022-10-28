АвтоМир / Дороги

Участок Комсомольского переулка закроют для движения автомобилей в Пскове

Автомобильное движение на Комсомольском переулке возле здания Псковского технического лицея закроют 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во вторник, 1 ноября, с 9:00 до 16:00 в связи с проведением работ по ремонту фасада здания №9 на улице Некрасова закрывается для движения автотранспорта участок Комсомольского переулка от улицы Некрасова до улицы Гоголя.

Работы идут в рамках реставрации объекта культурного наследия, здания Мариинской женской гимназии, где с 1990 года располагается Псковский технический лицей.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок. Просим также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – отметили специалисты.