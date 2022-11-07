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Дорогу на улице Красноармейской в Палкино заасфальтировали после вмешательства прокуратуры

Дорогу на улице Красноармейской в Палкино заасфальтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокурор Палкинского района по обращению жителей провел проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. В итоге в деятельности администрации городского поселения «Палкино» выявили нарушения.

Покрытие проезжей части автомобильной дороги, расположенной на улице Красноармейской, имело дефекты в виде многочисленных ям, выбоин, просадок и проломов и не соответствовало ГОСТу. Это создавало угрозу безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, заметили в прокуратуре.

В связи с непринятием органом местного самоуправления мер по устранению выявленных нарушений, прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения обязать принять меры по приведению дорожного покрытия в соответствие с требованиями закона.

Требования прокурора суд удовлетворил. В настоящее время решение суда исполнили – дорогу заасфальтировали.