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Новый асфальт уложили на нескольких дорогах Запсковья

Новый асфальт уложили на улицах Новаторов, Евлентьева и отрезке Индустриальной от Новаторов до Литейной в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

«Более 4 км дорог пока в выравнивающем слое. Верхний будет уложен весной. Тогда же подрядчик полностью завершит ремонт», - отметил глава города.

Сейчас обустраивают тротуары на Индустриальной: устанавливают бортовые камни, делают основание. «Если позволит погода, то и заасфальтируют. Здесь же оборудуем автобусные остановки», - добавил Борис Елкин.

Глава города подчеркнул, что этот объект - пример конструктивной работы заказчика и подрядной организации.

Он также напомнил, что срок исполнения контракта - май 2024 года. «Но значительно улучшить дорожную инфраструктуру удалось уже в этом году», - резюмировал Борис Елкин.