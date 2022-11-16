Новый асфальт уложили на нескольких дорогах Запсковья

Новый асфальт уложили на улицах Новаторов, Евлентьева и отрезке Индустриальной от Новаторов до Литейной в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин
«Более 4 км дорог пока в выравнивающем слое. Верхний будет уложен весной. Тогда же подрядчик полностью завершит ремонт», - отметил глава города.
Сейчас обустраивают тротуары на Индустриальной: устанавливают бортовые камни, делают основание. «Если позволит погода, то и заасфальтируют. Здесь же оборудуем автобусные остановки», - добавил Борис Елкин.
Глава города подчеркнул, что этот объект - пример конструктивной работы заказчика и подрядной организации.
Он также напомнил, что срок исполнения контракта - май 2024 года. «Но значительно улучшить дорожную инфраструктуру удалось уже в этом году», - резюмировал Борис Елкин.