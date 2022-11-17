АвтоМир / Дороги

Стало известно, чем обрабатывают дороги Пскова против наледи

17 единиц техники ООО «СитиИнвестГрупп» задействованы в обработке улиц Пскова противогололёдными материалами. Обработка производится технической солью «Галит». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Всего на территории города Пскова в зоне нашей ответственности 143 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 50 км с грунтовым. Время выезда техники не определено, а зависит от погодных условий. Противогололёдная обработка производится технической солью "Галит"», - рассказали в ООО «СитиИнвестГрупп».

Смотрите также Псковские дороги обработали противогололёдными материалами

Ранее сообщалось, что Псковская область полностью готова к холодам: запасы топлива сформированы с существенным перевыполнением, создан запас противогололёдных материалов на всю зиму, подготовлена снегоуборочная техника.

Смотрите также Запас противогололёдных материалов на всю зиму создали в Псковской области

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: