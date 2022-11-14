Запас противогололёдных материалов на всю зиму создали в Псковской области

Запас противогололёдных материалов на весь зимний период создали в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
«В ночь на вторник и в течение дня на территории Псковской области ожидаются осадки в виде мокрого снега. К образованию устойчивого снежного покрова он, скорее всего, не приведёт и быстро растает. Да и в целом, по прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет неустойчивой: слякоть и тепло будут чередоваться с морозами», - написал Михаил Ведерников.
При этом он подчеркнул, что к холодам регион полностью подготовился:
«Будьте готовы и вы: напоминаю водителям о необходимости смены летних шин автомобиля на зимние. Лучше это сделать заранее, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения», - добавил глава региона.