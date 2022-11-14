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Общество

Запас противогололёдных материалов на всю зиму создали в Псковской области

14.11.2022 21:05|ПсковКомментариев: 0

Запас противогололёдных материалов на весь зимний период создали в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«В ночь на вторник и в течение дня на территории Псковской области ожидаются осадки в виде мокрого снега. К образованию устойчивого снежного покрова он, скорее всего, не приведёт и быстро растает. Да и в целом, по прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет неустойчивой: слякоть и тепло будут чередоваться с морозами», - написал Михаил Ведерников. 

При этом он подчеркнул, что к холодам регион полностью подготовился:

  • Объекты ЖКХ подготовлены на 100%, необходимые запасы топлива сформированы с существенным перевыполнением.
  • Подготовлены снегоочистительная и снегоуборочная техника, погрузочно-разгрузочные устройства для уборки снега. 
  • Создан запас противогололёдных материалов на весь зимний период.

«Будьте готовы и вы: напоминаю водителям о необходимости смены летних шин автомобиля на зимние. Лучше это сделать заранее, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения», - добавил глава региона. 

Теги: #регион60 #губернатор #лед
Источник: Псковская Лента Новостей
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