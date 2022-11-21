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Двадцать сотрудников «СитиИнвестГрупп» круглосуточно убирают снег в Пскове

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» (4 бригады по 5 человек) круглосуточно задействованы в уборке снега в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Снег из города вывозят, уточнили в «СитиИнвестГрупп». При этом в уборке круглосуточно также задействованы:

восемь комбинированных дорожных машин,

семь тракторов со щёткой и отвалом,

два автогрейдера,

двадцать человек.

Ранее сообщалось, что в обработке улиц Пскова противогололёдными материалами задействованы 17 единиц техники ООО «СитиИнвестГрупп». Обработка производится технической солью «Галит».

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: