Двадцать сотрудников «СитиИнвестГрупп» круглосуточно убирают снег в Пскове

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» (4 бригады по 5 человек) круглосуточно задействованы в уборке снега в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Снег из города вывозят, уточнили в «СитиИнвестГрупп». При этом в уборке круглосуточно также задействованы:
Ранее сообщалось, что в обработке улиц Пскова противогололёдными материалами задействованы 17 единиц техники ООО «СитиИнвестГрупп». Обработка производится технической солью «Галит».
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: