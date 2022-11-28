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Ремонт автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров продолжат в 2023 году

Ремонт автомобильной дороги Старый Изборск - Палкино - Остров в Палкинском районе продолжат в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ГБУ ПО «Псковавтодор».

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать три участка дороги общей протяженностью более 10 км.

«Автодорога связывает один из древнейших городов России, туристический центр Старый Изборск и два крупных районных центра Псковской области - Палкино и Остров. Объект имеет важную социальную составляющую: обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является одним из подъездов к ФАПу в деревне Шабаны», - рассказали специалисты.

Ведомость работ предусматривает ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, укрепления обочин, пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, восстановление укрепленной части обочин и виражей, укрепление откосов засевом трав по слою растительного грунта. На автобусных остановках приведут в порядок заездные карманы, посадочные площадки с пандусом, установят автопавильоны. Отремонтируют мост через реку Великая.

Для безопасности дорожного движения на автодороге запланировано устройство шумовых полос холодным пластиком, а также нанесение дорожной разметки термопластиком и краской.

Сроки завершения работ по контракту: км 40+000 – км 43+112, км 44+182 – км 46+170 – август 2023 года; км 35+000 – км 40+000 – август 2024 года.

Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик – ООО «Управляющая компания "Мурманское дорожное управление"».