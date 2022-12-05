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АвтоМир / Дороги

Асфальт на Троицком мосту в Пскове уложат до конца недели — Владимир Кузь

06.12.2022 12:36|ПсковКомментариев: 0

Асфальт на Троицком мосту в Пскове уложат до конца недели. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Насколько я знаю, асфальт на Троицком мосту уложат до конца этой недели. Подрядчик подошёл достаточно ответственно к этому процессу и всё основание закрыл брезентом, чтобы снег не попадал туда. Да, есть места, где снег есть, но их подрядчик подсушит горелками», - рассказал Владимир Кузь.

Ранее сообщалось, что подъезды к Троицкому мосту в Пскове планируют заасфальтировать 9 декабря.

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псков #Троицкий мост #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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