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Людей для ручной уборки улиц от снега не хватает в Пскове

Людей для ручной уборки города от снега не хватает в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Стараемся усиливаться. Это, конечно, ещё бывает связано с набором персонала для ручного труда. Не всё так просто, не все так гладко с этим. Если с техникой и механизаторами на технику, в принципе, проблем никаких нет, то с ручным трудом бывают трудности в части приёма на работу людей. Не все изъявляют желание работать в таких условиях. Хотя я должен сказать, что касается финансового обеспечения, там не худшие условия», - сказал Борис Елкин.

Он добавил, что вручную в Пскове проводится уборка остановок, расчистка проходов для пешеходов в створе пешеходных переходов, уборка снега в тех местах, куда не может пройти техника.