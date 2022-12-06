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АвтоМир / Дороги

Транспортную доступность участков для многодетных семей в Псковском районе обсудили в областном Собрании

07.12.2022 17:32|ПсковКомментариев: 0

Вопрос строительства дорог к земельным участкам, предназначенных для предоставления многодетным семьям, в деревне Борисовичи Псковского района подняла глава муниципалитета Наталья Фёдорова в Псковском областном Собрании депутатов сегодня, 7 декабря. Об этом с заседания согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выделено два достаточно крупных земельных массива, в них размежевано и подготовлено 1100 земельных участков для данной категории семей. Основная проблема в том, что для их освоения требуются подъездные пути. Получаем жалобы на отсутствие этих путей для освоения участков. Поскольку в границах населенного пункта эти полномочия принадлежат волости, сельскому поселению, то понимаем, что ограниченность средств налицо: в песчано-гравийном исполнении 15 км дороги будут стоить примерно 200 млн рублей», - заметила она.

Псковский район, продолжила Наталья Федорова, тоже проводит большую работу по дорожной сети. «В 2019 году администрация Псковского района разработала ПСД на обустройство центральной дороги протяженностью 1,4 км. Но ее стоимость по проектно-сметной документации составляет 270 млн рублей. Возникла проблема с прохождением экспертизы, поскольку часть массива находится в государственной собственности. Полтора года вели работу с комитетом по имущественным отношениям. На сегодняшний день есть представление, что участок для обустройства проезда будет выделен Росимуществом. Подтверждение получили. Но двигаться дальше пока не можем. А проблема комплексная, касается большого количества людей», - подчеркнула Наталья Фёдорова и попросила рассмотреть вопрос о привлечении финансирования из разных источников.

«Согласен, что проблема комплексная», - поддержал вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента Александр Братчиков.

«Действительно, проблема существует, - согласился вице-губернатор Василий Осипов. - Мы подходили к ее решению, планировали в прошлом году выделить средства на эту дорогу за счет индивидуальной программы социально-экономического развития. Но не был решен вопрос с собственностью земельного участка, где дорога выходит на федеральную».

Василий Осипов предложил району закончить доработку ПСД, а затем правительство будет обращаться на федеральный уровень для поиска финансирования.

«Дорожный фонд может финансировать?» - спросил Александр Братчиков.

«Да», - ответил Василий Осипов.

Также будет проработан вопрос по организации подъездных путей. Вопрос оставлен на контроле.

Теги: #псковское областное собрание #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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