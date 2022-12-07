Общество

Более 3 млрд рублей требуется на обеспечение детей-сирот квартирами в Псковской области

Обеспечение детей-сирот квартирами обсудили на заседании согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в Псковском областном Собрании депутатов сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель областной прокуратуры отметил, что в очереди на предоставление жилья находится 1505 человек из числа детей-сирот. На обеспечение их квартирами требуется более 3 млрд рублей.

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова сообщила, что губернатор принял решение увеличить финансирование этого направления на 70 млн рублей. «Надеемся, общими усилиями проблема будет решена», - сказала она и указала на то, что районы сталкиваются с тем, что граждане из категории детей-сирот не оплачивают услуги ЖКХ.

Кроме того, прокуратура указала на необходимость увеличения финансирования направления по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами.

«Губернатор принял решение об увеличении на 250 млн рублей, работа будет продолжена с федеральным центром. Люди без поддержки по лекарствам не остаются. По некоторым медикаментам, особенно по онкологии, произошло удорожание. Но правительство Псковской области справляется», - отметила Татьяна Баринова.

«Запас средств есть», - заверила первый вице-губернатор Вера Емельянова.