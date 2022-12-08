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Досрочно завершился ремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе

Досрочно завершен капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников

Дорога связывает Дедовичский и Дновский районы, обеспечивая сообщение грузового и пассажирского автотранспорта, отметил глава региона.

Длина отремонтированного участка составляет более 300 м, из них длина искусственного сооружения – более 120 м. Мост четырёхпролетный, имеет две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам и по всем параметрам отвечает современным требованиям по безопасности и грузоподъемности.

Объект реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств федерального и областного бюджетов. Стоимость работ – более 300 млн рублей.

«Мост введён в эксплуатацию на год раньше срока. Благодарю подрядчика за профессиональную и ответственную работу», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик – ООО «Строительная Компания "Балтийский берег"».