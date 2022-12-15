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Эвакуатор и ГИБДД помогли дорожникам убрать снег на улице Западной в Пскове

Эвакуатор вывез автомобили, которые были неправильно припаркованы на улице Западной в Пскове, чтобы дорожники смогли убрать там снег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Продолжаем! При активном участии управление Госавтоинспекции Псковской области очищаем улицу Западную в период действия знака 3.27!» - рассказали в компании.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

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Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: