Эвакуатор и ГИБДД помогли дорожникам убрать снег на улице Западной в Пскове

Эвакуатор вывез автомобили, которые были неправильно припаркованы на улице Западной в Пскове, чтобы дорожники смогли убрать там снег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Продолжаем! При активном участии управление Госавтоинспекции Псковской области очищаем улицу Западную в период действия знака 3.27!» - рассказали в компании.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: