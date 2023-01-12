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Владимир Кузь выступил за возвращение двустороннего движения на улице Карла Маркса в Пскове

Двустороннее движение на улице Карла Маркса в Пскове было более удобным для автомобилистов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Мне, как автомобилисту, как обывателю, было удобнее то, что было до этого — двустороннее движение меня устраивало. Хотя и сейчас я не чувствую дискомфорта, раньше было привычнее, сейчас правила поменялись. Я езжу, исходя из Правил дорожного движения, но раньше всё-таки было удобнее», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что при рассмотрении вопроса организации одностороннего или двухстороннего движения на улице Карла Маркса стоит обратить внимание на статистику ДТП на данном участке проезжей части и на его загруженность. Возможным последствием возвращения двустороннего движения Владимир Кузь назвал увеличение транспортной нагрузки на перекрёсток с круговым движением на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса.

«Нужно смотреть, думаю, властям города виднее», - добавил депутат.

Напомним, ранее глава Пскова Борис Елкин поинтересовался у жителей города, стоит ли возвращать двухстороннее движение на улице Карла Маркса. Тематический опрос он запустил в своём Telegram-канале. По итогам голосования с небольшим преимуществом победил вариант «Вернуть двустороннее движение».

Добавим, вопрос об организации одностороннего или двухстороннего движения на улице Карла Маркса будет рассматриваться на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в январе.

Одностороннее движение на участке улицы ввели с 15 февраля 2022 года в связи с ремонтом Троицкого моста.

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Движение по обновлённому Троицкому мосту запустили 28 декабря.