Владимир Кузь выступил за возвращение двустороннего движения на улице Карла Маркса в Пскове

Двустороннее движение на улице Карла Маркса в Пскове было более удобным для автомобилистов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
Он отметил, что при рассмотрении вопроса организации одностороннего или двухстороннего движения на улице Карла Маркса стоит обратить внимание на статистику ДТП на данном участке проезжей части и на его загруженность. Возможным последствием возвращения двустороннего движения Владимир Кузь назвал увеличение транспортной нагрузки на перекрёсток с круговым движением на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса.
«Нужно смотреть, думаю, властям города виднее», - добавил депутат.
Напомним, ранее глава Пскова Борис Елкин поинтересовался у жителей города, стоит ли возвращать двухстороннее движение на улице Карла Маркса. Тематический опрос он запустил в своём Telegram-канале. По итогам голосования с небольшим преимуществом победил вариант «Вернуть двустороннее движение».
Добавим, вопрос об организации одностороннего или двухстороннего движения на улице Карла Маркса будет рассматриваться на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в январе.
Одностороннее движение на участке улицы ввели с 15 февраля 2022 года в связи с ремонтом Троицкого моста.
Движение по обновлённому Троицкому мосту запустили 28 декабря.