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Наружное освещение восстановили на улицах Пскова

Энергетики устранили неполадки на линиях наружного освещения на улицах Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

«Проблемы были на улице Звёздной, к этой ветке относится улица Труда и улица Инженерная. Также освещение восстановили на улице Максима Горького и улице Балтийской. Сейчас проверяющие ещё ездят по городу, мониторят, но пока новой информации о проблемах с освещением нет», - рассказал Александр Грацкий.

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Он отметил, что причин, по которым часть улиц осталась без освещения, было много. «Причины разные. В одном месте был перегруз системы, короткое замыкание. В других двух местах сильный ветер сорвал ветви деревьев, которые повредили провода», - пояснил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова.