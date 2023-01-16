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АвтоМир / Дороги

Наружное освещение восстановили на улицах Пскова

18.01.2023 17:45|ПсковКомментариев: 0

Энергетики устранили неполадки на линиях наружного освещения на улицах Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

«Проблемы были на улице Звёздной, к этой ветке относится улица Труда и улица Инженерная. Также освещение восстановили на улице Максима Горького и улице Балтийской. Сейчас проверяющие ещё ездят по городу, мониторят, но пока новой информации о проблемах с освещением нет», - рассказал Александр Грацкий.

Он отметил, что причин, по которым часть улиц осталась без освещения, было много. «Причины разные. В одном месте был перегруз системы, короткое замыкание. В других двух местах сильный ветер сорвал ветви деревьев, которые повредили провода», - пояснил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова.

Теги: #дороги Пскова #псков #Освещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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