Водителей ВАЗов остановили за нетрезвое вождение в Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области в ходе проведенных мероприятий выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По дороге на территории Невельского муниципального округа вечером 17 июня на автомашине ВАЗ следовал местный житель 1976 года рождения. Его остановили для проверки инспекторы ДПС Госавтоинспекции. Выяснилось, что этот сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Легковушка изъята.

А в Великих Луках 18 июня на улице Котовского полицейские выявили еще одного нетрезвого водителя 1997 года рождения, который управлял автомобилем ВАЗ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.