Уборка снега продолжается в Пскове в круглосуточном режиме. ФОТО

Уборка снега продолжается в Пскове в круглосуточном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
В местах, куда не может пройти техника, уборка снега проходит в ручном режиме.
Напомним, 26 февраля в Псковской области ожидается сильный снег.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: