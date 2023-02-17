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АвтоМир / Дороги

Уборка снега продолжается в Пскове в круглосуточном режиме. ФОТО

25.02.2023 18:46|ПсковКомментариев: 0

Уборка снега продолжается в Пскове в круглосуточном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

В местах, куда не может пройти техника, уборка снега проходит в ручном режиме. 

Напомним, 26 февраля в Псковской области ожидается сильный снег. 

 
 

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище.
Теги: #дороги #уборка снега #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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