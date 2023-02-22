Общество

Сильный снег и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 26 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе пройдёт снег, ночью местами сильный. В некоторых частях области возможна метель.

Прогнозируется порывистый ветер северных и северо-западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -8 до -3 градусов, днем столбик термометра покажет от -5 до 0 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что филиал компании «Россети Северо-Запад» работает в регионе в режиме повышенной готовности.