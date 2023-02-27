«Зима недаром злится»: дорожные рабочие продолжают уборку снега в Пскове

Дорожники в марте продолжают уборку снега в Пскове в круглосуточном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Зима недаром злится, прошла её пора», - вспомнили в ООО «СитиИнвестГрупп» стихотворение Федора Тютчева.
Напомним, сегодня, 5 марта, в Псковской области вновь прогнозируют осадки в виде снега.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: