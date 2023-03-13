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Диагональные пешеходные переходы могут появиться в Пскове летом

Диагональные пешеходные переходы могут появиться в Пскове летом. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На таких перекрёстках улиц, как Рижский – Петровская, Коммунальная – Петровская, ввиду ДТП с наездами на пешеходов, нам пришлось выделить отдельную временную секцию именно для движения пешеходов со всех направлений одновременно, чтобы разделить потоки транспорта и пешеходов. На данный момент решили, что с наступлением летнего периода, возможно, появятся диагональные переходы на перекрёстках», – отметил Владимир Папорт.

Он также напомнил, что наложен запрет на остановку на «вафельной» разметке на перекрёстках. «Дорожная разметка визуально помогает водителю четко определить границы пересечения проезжих частей», – добавил гость студии.