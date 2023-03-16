←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 16.03.2023 11:520 Фотофакт: Слой гидроизоляции снимают на Ольгинском мосту в Пскове 17.03.2023 11:210 Снятую с Ольгинского моста гидроизоляцию убирают рабочие и техника. ВИДЕО 17.03.2023 10:350 Владимир Кузь призвал временно изменить режим работы светофоров на Четырех углах 16.03.2023 19:101 Около 100 км лесных дорог реконструируют в Псковской области 16.03.2023 17:202 Ведущие к медучреждениям дороги отремонтируют в Псковской области по нацпроекту 16.03.2023 11:520 Фотофакт: Слой гидроизоляции снимают на Ольгинском мосту в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь призвал временно изменить режим работы светофоров на Четырех углах

17.03.2023 10:35|ПсковКомментариев: 0

Режим работы светофоров на Четырех углах в Пскове необходимо поменять на время ремонта Ольгинского моста. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Псковичи сейчас не соблюдают правила проезда вафельной разметки, сегодня это достаточно сложно сделать. Мне кажется, (если бы водители соблюдали правила проезда "вафельницы" - ред.), ситуация еще бы ухудшилась, потому что все-таки надо сейчас менять работу светофоров, исходя из ситуации, которая сложилась. У нас очень короткие светофоры, и если мы будем соблюдать вафельную разметку, у нас не будут двигаться оба потока», - считает Владимир Кузь.

По его мнению, сегодня нужно увеличить время проезда по Рижскому проспекту, а на улице Максима Горького оставить время проезда без изменений. Также депутат предлагает увеличить время проезда на улице Юбилейной около лицея №10.

Также Владимир Кузь оценил предложение неравнодушных жителей, которые призывают вовсе отменить действие «вафельницы» на время ремонта Ольгинского моста: «Поддерживаю. На время дорожных работ, согласен с гражданами, надо ее отменить. Или увеличить работу светофоров, тут одно из двух».

В сложившейся ситуации Владимир Кузь рекомендует водителям спокойнее относиться к необходимости некоторое время провести в пробке.

«Рекомендую стоять, не метаться из полосы в полосу, встал в полосу – и спокойно двигаешься. Надо пораньше на работу выехать и беречь свои нервы», - посоветовал депутат.

Напомним, Ольгинский мост частично перекрыли в Пскове в ночь с 14 на 15 марта для замены дорожного полотна. Ограничение движения автотранспорта по полосам продлится до 3 июля.

В первую очередь подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» - отремонтирует правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору, поскольку там дорожное покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии.

Смотрите также
15.03.2023 06:586 Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО

Планируется, что замена первой части полотна продлится до майских праздников. Затем будет отремонтирована вторая половина моста. 

Смотрите также
15.03.2023 09:304 Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО

Теги: #регион60 #дороги #псков #Ольгинский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 5969 человек
Сюжет: Ремонт Ольгинского моста в Пскове - 2023 Владимир Кузь призвал временно изменить режим работы светофоров на Четырех углах Фотофакт: Старый асфальт продолжают снимать на Ольгинском мосту в Пскове Рабочие снимают асфальт на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО Интерактив: Пешком быстрее Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО Представитель подрядчика о технологии и сроках ремонта Ольгинского моста в Пскове Борис Елкин перечислил все этапы замены дорожного полотна на Ольгинском мосту Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут со стороны Троицкого собора «ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя? ВИДЕО Эхо города: Ремонт Ольгинского моста Я/Мы и Ольгинский мост Владимир Кузь объяснил ранний старт ремонта Ольгинского моста в Пскове Ольгинский мост частично закроют для замены дорожной одежды с 15 марта
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.03.2023, 11:210 Снятую с Ольгинского моста гидроизоляцию убирают рабочие и техника. ВИДЕО 17.03.2023, 10:350 Владимир Кузь призвал временно изменить режим работы светофоров на Четырех углах 17.03.2023, 07:390 Яма между люками образовалась на улице Плехановский посад в Пскове. ФОТО 16.03.2023, 19:101 Около 100 км лесных дорог реконструируют в Псковской области
16.03.2023, 18:150 Студентам политехнического колледжа рассказали о работе в «Псковпассажиравтотрансе» 16.03.2023, 17:202 Ведущие к медучреждениям дороги отремонтируют в Псковской области по нацпроекту 16.03.2023, 15:220 Большегруз врезался в ограждение на трассе Псков - Гдов 16.03.2023, 13:350 Житель Усвят угнал мотоцикл, чтобы быстрее добраться за спиртным
16.03.2023, 12:560 Сто тысяч рублей заплатит псковская военнослужащая за пьяное вождение автомобиля 16.03.2023, 11:520 Фотофакт: Слой гидроизоляции снимают на Ольгинском мосту в Пскове 16.03.2023, 11:481 Установлен водитель, сбивший 86-летнюю женщину на парковке гипермаркета в Пскове 16.03.2023, 11:220 Сбивший столб на улице Инженерной в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь
16.03.2023, 11:020 Виновник ДТП оплатил более 200 тысяч рублей пострадавшему в Порховском районе 15.03.2023, 18:291 Водителя автомобиля, сбившего бетонный столб на Запсковье, отправили в больницу 15.03.2023, 17:530 Водитель КамАЗа «догнал» Opel на улице Юбилейной в Пскове 15.03.2023, 17:431 Рабочие снимают асфальт на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО
15.03.2023, 17:340 Легковой автомобиль снес бетонный столб на Запсковье. ВИДЕО 15.03.2023, 13:050 Грузовик задним ходом сбил пенсионерку в Великих Луках 15.03.2023, 10:492 Интерактив: Пешком быстрее 15.03.2023, 10:051 Расписание движения автобусов по трём маршрутам изменится в Пскове
15.03.2023, 09:500 В Пскове возможны отклонения маршруток от графика в связи с работами на Ольгинском мосту 15.03.2023, 09:304 Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО 15.03.2023, 09:170 В Пскове сбили пожилую женщину на парковке гипермаркета, полиция ищет водителя 15.03.2023, 06:586 Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО
14.03.2023, 21:490 Псковича будут судить за тайную продажу автомобиля приятеля 14.03.2023, 19:343 Дорожники стараются смягчить последствия таяния снега в Пскове. ФОТО 14.03.2023, 16:291 Псковская Госавтоинспекция провела пять проверок по результатам уборки снега 14.03.2023, 16:040 Представитель подрядчика о технологии и сроках ремонта Ольгинского моста в Пскове
14.03.2023, 15:570 «Кузница»: Изменения в ПДД и ситуация на дорогах Пскова. ВИДЕО 14.03.2023, 15:463 Из сугробов в лужи 14.03.2023, 15:450 Интерактив: Разгрузка фуры посреди дороги 14.03.2023, 15:071 Схема движения на круговых перекрёстках не изменилась – Владимир Папорт
14.03.2023, 14:535 Борис Елкин перечислил все этапы замены дорожного полотна на Ольгинском мосту 14.03.2023, 14:362 Диагональные пешеходные переходы могут появиться в Пскове летом 14.03.2023, 14:260 Более 115 тысяч автомобилей накопилось у жителей Пскова 14.03.2023, 14:140 Автобус со школьниками застрял в снегу в Печорском районе. ВИДЕО
14.03.2023, 14:110 Открывается новый автобусный маршрут Пушкинские Горы — Псков 14.03.2023, 13:550 В Пскове ещё на одном перекрёстке организуют круговое движение 14.03.2023, 13:480 Водитель в Псковской области выпал из кузова грузовика и скончался 14.03.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об изменениях в ПДД и ситуации на дорогах Пскова
14.03.2023, 12:100 С просьбой отремонтировать Гусаковский переулок обратился к Игорю Дитриху уроженец Опочки 14.03.2023, 11:171 Приставы нашли на улицах Пскова более 40 автомобилей должников 14.03.2023, 10:490 Улицу Калинина и проезд отремонтируют в Острове до 1 августа 14.03.2023, 10:333 На российский рынок планируют завезти новые автомобили
14.03.2023, 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове 14.03.2023, 08:461 Суд вынес приговор по уголовному делу о расстреле автобуса в Пскове 13.03.2023, 17:500 Более 20 км дороги отремонтируют в Себежском районе за 400 млн по нацпроекту 13.03.2023, 17:453 Водителя будут судить за наезд на переходящую дорогу на «красный» псковичку
13.03.2023, 17:290 Свыше 30 пьяных водителей выявили в Псковской области за неделю 13.03.2023, 17:130 Два автомобиля мешают движению на Рижском проспекте в Пскове 13.03.2023, 16:550 Южнокорейская Sungwoo подтвердила заинтересованность в выпуске запчастей на бывшем заводе Ford в Ленобласти 13.03.2023, 16:232 Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля
13.03.2023, 15:260 «ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя? ВИДЕО 13.03.2023, 14:333 Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут со стороны Троицкого собора 13.03.2023, 13:440 Девушка за рулем ВАЗа пострадала в результате ДТП в Дедовичах 13.03.2023, 12:331 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о ремонте Ольгинского моста
13.03.2023, 08:110 Два автомобиля столкнулись перед Кузнецким мостом в Пскове 12.03.2023, 09:033 Пскович получил условный срок за смертельное ДТП 11.03.2023, 19:550 Трех человек госпитализировали в результате ДТП в Гдовском районе 11.03.2023, 17:140 Контроль оплаты проезда по платным дорогам разграничили в России
11.03.2023, 16:540 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 11.03.2023, 16:377 Подрядчики задействуют все резервы для ликвидации последствий снегопада в Пскове - Борис Елкин 11.03.2023, 15:380 Дорожная авария на Летнем саду затрудняет движение в центр Пскова 11.03.2023, 15:070 Нетрезвого водителя выявили в Красногородском районе
11.03.2023, 12:071 Свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в псковских Крестах ищет полиция 10.03.2023, 19:200 Нарушения в сфере безопасности дорожного движения в Дедовичском районе устранили по требованию прокуратуры 10.03.2023, 18:150 Традиционные авторалли пройдут на дорогах Псковской области с апреля по октябрь 10.03.2023, 16:106 Я/Мы и Ольгинский мост
10.03.2023, 15:120 Как псковичам подготовить автомобиль к весне? 10.03.2023, 14:190 Вандалы повредили информационное табло на улице Инженерной в Пскове 10.03.2023, 13:000 «Беседка»: Как подготовить автомобиль к весне? ВИДЕО 10.03.2023, 12:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке автомобиля к весне
10.03.2023, 11:081 Петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Бежаницком районе 10.03.2023, 10:380 Больную эпилепсией жительницу Дедовичского района лишили водительских прав 10.03.2023, 07:340 Фактор риска на дорогах весной назвал автоэксперт 09.03.2023, 20:530 В Псковском районе дорожные полицейские дарили цветы женщинам-водителям
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.