Владимир Кузь призвал временно изменить режим работы светофоров на Четырех углах

Режим работы светофоров на Четырех углах в Пскове необходимо поменять на время ремонта Ольгинского моста. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
По его мнению, сегодня нужно увеличить время проезда по Рижскому проспекту, а на улице Максима Горького оставить время проезда без изменений. Также депутат предлагает увеличить время проезда на улице Юбилейной около лицея №10.
Также Владимир Кузь оценил предложение неравнодушных жителей, которые призывают вовсе отменить действие «вафельницы» на время ремонта Ольгинского моста: «Поддерживаю. На время дорожных работ, согласен с гражданами, надо ее отменить. Или увеличить работу светофоров, тут одно из двух».
В сложившейся ситуации Владимир Кузь рекомендует водителям спокойнее относиться к необходимости некоторое время провести в пробке.
«Рекомендую стоять, не метаться из полосы в полосу, встал в полосу – и спокойно двигаешься. Надо пораньше на работу выехать и беречь свои нервы», - посоветовал депутат.
Напомним, Ольгинский мост частично перекрыли в Пскове в ночь с 14 на 15 марта для замены дорожного полотна. Ограничение движения автотранспорта по полосам продлится до 3 июля.
В первую очередь подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» - отремонтирует правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору, поскольку там дорожное покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии.
Планируется, что замена первой части полотна продлится до майских праздников. Затем будет отремонтирована вторая половина моста.