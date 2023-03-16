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Владимир Кузь призвал временно изменить режим работы светофоров на Четырех углах

Режим работы светофоров на Четырех углах в Пскове необходимо поменять на время ремонта Ольгинского моста. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Псковичи сейчас не соблюдают правила проезда вафельной разметки, сегодня это достаточно сложно сделать. Мне кажется, (если бы водители соблюдали правила проезда "вафельницы" - ред.), ситуация еще бы ухудшилась, потому что все-таки надо сейчас менять работу светофоров, исходя из ситуации, которая сложилась. У нас очень короткие светофоры, и если мы будем соблюдать вафельную разметку, у нас не будут двигаться оба потока», - считает Владимир Кузь.

По его мнению, сегодня нужно увеличить время проезда по Рижскому проспекту, а на улице Максима Горького оставить время проезда без изменений. Также депутат предлагает увеличить время проезда на улице Юбилейной около лицея №10.

Также Владимир Кузь оценил предложение неравнодушных жителей, которые призывают вовсе отменить действие «вафельницы» на время ремонта Ольгинского моста: «Поддерживаю. На время дорожных работ, согласен с гражданами, надо ее отменить. Или увеличить работу светофоров, тут одно из двух».

В сложившейся ситуации Владимир Кузь рекомендует водителям спокойнее относиться к необходимости некоторое время провести в пробке.

«Рекомендую стоять, не метаться из полосы в полосу, встал в полосу – и спокойно двигаешься. Надо пораньше на работу выехать и беречь свои нервы», - посоветовал депутат.

Напомним, Ольгинский мост частично перекрыли в Пскове в ночь с 14 на 15 марта для замены дорожного полотна. Ограничение движения автотранспорта по полосам продлится до 3 июля.

В первую очередь подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» - отремонтирует правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору, поскольку там дорожное покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии.

Планируется, что замена первой части полотна продлится до майских праздников. Затем будет отремонтирована вторая половина моста.