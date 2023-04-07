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Подготовка к предстоящему дорожному сезону ведется в Псковской области

В регионах-участниках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идет активная подготовка к предстоящему сезону: проводятся исследования материалов, проверяются лаборатории и асфальтобетонные заводы. Всего в этом году по нацпроекту к нормативу планируют привести почти 15 тысяч км дорог по всей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В Псковской области старт дорожной кампании запланирован с наступлением благоприятной погоды в конце апреля.

Заготовка материально-технической базы для проведения работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» началась еще зимой, сейчас продолжается закупка щебня, песка и битума. Все материалы, которые используются в ремонте дорог, проходят строгий входной контроль качества в лаборатории. Дорожные организации обеспечены дорожно-строительной техникой, оборудованием, транспортными средствами и горюче-смазочными материалами.

В преддверии сезона в регионе ведется подготовка запуска асфальтобетонных заводов. Обновлено оборудование на нескольких заводах Псковавтодора, которые изготавливают асфальтобетон, соответствующий современным стандартам качества и ГОСТа. Многие подрядные организации также имеют свои асфальтобетонные заводы, которые проходят подготовку к эксплуатации.

Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области планируется привести в нормативное состояние более 169 км автомобильных дорог общего пользования. Среди них около 150 км на трассах регионального значения и более 19 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения.