АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Новая разметка на Привокзальной площади в Пскове

Новая разметка появилась на Привокзальной площади в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

Ранее сообщалось, что Привокзальную площадь в Пскове ждет реконструкция, а железнодорожный вокзал и автовокзал хотят объединить в одном здании.

Смотрите также Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования

Привокзальная площадь после реконструкции будет использоваться только для посадки-высадки пассажиров городских и дальнего следования автобусов. Парковку для частного автотранспорта организуют рядом со зданием вокзала – на территории, где сейчас располагаются неиспользуемые складские помещения.