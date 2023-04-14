Фотофакт: Новая разметка на Привокзальной площади в Пскове

Новая разметка появилась на Привокзальной площади в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».
Ранее сообщалось, что Привокзальную площадь в Пскове ждет реконструкция, а железнодорожный вокзал и автовокзал хотят объединить в одном здании.
Привокзальная площадь после реконструкции будет использоваться только для посадки-высадки пассажиров городских и дальнего следования автобусов. Парковку для частного автотранспорта организуют рядом со зданием вокзала – на территории, где сейчас располагаются неиспользуемые складские помещения.