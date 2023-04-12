Общество

Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования

Планы по реконструкции привокзальной площади в Пскове и объединении в одном здании железнодорожного и автовокзалов обсудил с выездом на место губернатор Михаил Ведерников с главой города Борисом Елкиным, депутатом областного Собрания Алексеем Севастьяновым и представителями РЖД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Осмотр начался с большого пустующего помещения, где раньше находился ресторан, а в перспективе будет располагаться зал ожидания для пассажиров автобусов и комнаты отдыха водителей.

«Здесь по большому счёту даже ремонтировать ничего не надо», - обратил внимание градоначальник. По словам Бориса Елкина, варианты использования старого задания автовокзала ещё обсуждаются, но территория перед ним точно будет задействована для стоянки автобусов. Пока планируется, что билеты на автобусы и пригородные поезда пассажиры смогут приобрести в одном месте.

Согласно эскизному проекту, который показал глава муниципалитета, привокзальная площадь после реконструкции будет использоваться только для посадки-высадки пассажиров городских и дальнего следования автобусов. Парковку для частного автотранспорта организуют рядом со зданием вокзала – на территории, где сейчас располагаются неиспользуемые складские помещения. Такая схема, по словам Бориса Елкина, обеспечит и транспортную, и железнодорожную безопасность.

Алексей Севастьянов уточнил, с какой стороны планируется въезд на парковку, подчеркнув, что автомобилистам должно быть удобно. Руководитель муниципалитета пообещал проработать со специалистами разные варианты и выбрать оптимальный.

Резюмируя, Борис Елкин отметил, что железнодорожный вокзал, как и автовокзал, является лицом города, и будет уместно расположить их в одном красивом здании.

«Хороший проект, - поддержал идею преобразования комплекса Михаил Ведерников. - Вопрос по развитию железнодорожного вокзала как территории и как транспортно-пересадочного узла давно стоит открытым. Объединение инфраструктур двух вокзалов позволит решить целый комплекс задач».

Точные сроки начала работ пока не определены, муниципалитету ещё предстоит разработать и утвердить окончательный вариант проекта.

Алексей Севастьянов, комментируя предстоящую реконструкцию расположенной на территории его избирательного округа привокзальной площади, выразил уверенность в обоснованности идеи объединения двух вокзалов.

«Представленный проект, по моему мнению, является примером разумной оптимизации: удобно для пассажиров, рационально с финансовой стороны и оправдано с точки зрения безопасности. Будем ждать воплощения», - поделился депутат.