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Временную конструкцию моста продолжат строить на Северном обходе Пскова в 2023 году

Временную конструкцию моста продолжат строить на Северном обходе Пскова в 2023 году. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер Собрания Александр Братчиков поблагодарил докладчика за проделанную работу. «Деньги большие, деньги осваиваются, работа проводится. У меня вопрос в части практики ремонта дворовых проездов, раньше на эти цели выделялось порядка 100 млн рублей, что помогало содержать их в надлежащем порядке. Второй вопрос по Северному обходу: на 4 года на его строительство выделили 7,5 млрд рублей, что планируется по работам в 2023 году и какое количество средств будет освоено?» – задал вопрос Александр Братчиков.

«На ремонт дворовых проездов средства будут законно направляться, данное направление продолжит развиваться. На строительство «Северного обхода» выделено 7,5 млрд рублей, даже чуть больше. Сроки завершения работ - 2027 год. Рассчитываем на опережающие темпы работы подрядчика, но загадывать не будем. Что касается 2023 года - стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей, это аванс подрядчику. В эту цифру входят подготовительные работы, прежде всего, строительство сетей, инженерных коммуникаций, а также необходимые подготовительные работы для строительства мостового сооружения. Подрядчик приступит к работам по выносу сетей коммуникаций в районах пересечения с другими автодорогами. Также он продолжит работу по устройству временных конструкций мостового сооружения через реку Великую и путепроходов на пересечениях с региональными автодорогами», – перечислил Станислав Стармолотов.

Ранее сообщалось, что контракт на строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова заключили в начале апреля.