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Старый асфальт снимают на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы. ФОТО

Старый асфальт снимают на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы сегодня, 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, автодорога Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12,6 км) - один из крупнейших дорожных объектов, которые будут ремонтировать в Псковской области в 2023 году. Всего в этом году в регионе в нормативное состояние планируют привести 200 км дорог.

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Ранее сообщалось, что участок региональной дороги у музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры.